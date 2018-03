Solberg: – Listhaug vil beklage i dag

innenriks

Solbergs utsegner kjem kort tid etter at det kom fram at Stortinget vil gå inn for eit «daddelvedtak», skriv NRK.

Eit daddelvedtak er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan rette mot ein statsråd utan å erklære mistillit. Sist det skjedde, var då Anders Anundsen fekk sterk kritikk for snart tre år sidan.

– Listhaug stiller seg bak unnskyldninga frå regjeringa, og kjem til å uttale seg i løpet torsdagen, seier statsministeren.

Solberg seier daddelvedtak vanlegvis blir fremma om Stortinget ikkje har blitt informert godt nok om noko eller ved svak embetsutføring. Det at utsegner utanfor Stortinget blir trekte inn i Stortinget, meiner ho er nytt.

– Eg har allereie bedt om unnskyldning for Sylvi Listhaugs utsegner. Så må Stortinget vurdere om det er nok til å gå vidare, slik at vi heller kan ha sakleg diskusjon om substansen i forslaget, seier Solberg.

Kritisk Lysbakken

SVs partileiar Audun Lysbakken seier forslaget er eit oppgjer med ein oppførsel mot politiske motstandarar som er langt over grensa for kva som er greitt.

– Listhaug brukar ein retorikk som er til forveksling lik det som dei mest konspirasjonsteoretiske nettkrigarane på ytre høgre brukar. Det er ikkje akseptabelt for ein norsk statsråd, seier Lysbakken.

Forslaget til vedtak er slik: «Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstandar knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

– Det er nødvendig med ein skarp reaksjon frå Stortinget. På den måten viser Stortinget at statsråd Listhaug har passert ei grense som vi ikkje aksepterer. Og det er ei veldig tydeleg åtvaring til regjeringa, seier Lysbakken.

Seks opposisjonsparti

SV-leiaren fremmar forslaget på vegner av dei seks opposisjonspartia – Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Raudt.

Forslaget blir fremma som eit laust forslag i samband med debatten i dag, og det vil difor bli stemt over på slutten av dagen.

Fredag 10. mars delte Listhaug eit bilde på Facebook av fleire soldatar med tildekte ansikt, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerheit. Lik og del». Utspelet har hausta sterk kritikk, og statsminister Erna Solberg (H) har beklaga på vegner av regjeringa.

