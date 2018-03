Statoils nye namn får etterspel på Stortinget

innenriks

«Namnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likskap, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opphav, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering» skriv selskapet i ei pressemelding.

Namneforslaget vil bli teke opp på Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringa vil stemme for endringa, opplyser oljeminister Terje Søviknes (Frp).

– Regjeringa gir si fulle støtte til Statoil-styrets forslag om å skifte namn frå Statoil til Equinor, og vil stemme for forslaget på Statoils generalforsamling. Avgjerda reflekterer at Statoil er i ferd med å utvikle seg til eit breitt energiselskap, i tråd med den globale utviklinga i energisektoren, seier han.

Snudde på ein halvtime

Ein halvtime etter at Arbederpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide omtalte namneskiftet som «friskt», ringde han tilbake til Dagens Næringsliv og melde at partiet har endra syn på saka.

– Det å skifte namn på eit selskap med så mykje historie er eit så viktig spørsmål at det tillegg generalforsamlinga å bestemme over, og er ikkje noko styret berre kan bestemme. Statoil er meir enn seg sjølv, det er eit selskap som fortel ei historie om korleis Noreg handterte det å bli eit oljerikt land utan å gå på dei same tabbane som mange andre land som er rike på naturressursar, seier Barth Eide.

– Jåleri

Barth Eide opplyser at Terje Søviknes må komme til Stortinget og drøfte endringa, og sikre semje med stortingsfleirtalet. Det er ikkje noko regjeringa berre kan vedta utan å snakke med Stortinget, legg han til.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som leier næringskomiteen, skriv på Facebook at det nye namnet «tar avstand frå selskapets historie, kva de driver med og kven de er». Han omtalar skiftet som «jåleri». Også i Framstegspartiet blir det reagert.

– Ærlig talt så høyrest det ut som dei har drukke ein mikstur av grønt skifte og nytale. Kvifor byte eit kjent, stolt namn, spør stortingsrepresentant og leiar av Utdannings- og forskingskomiteen Roy Steffensen (Frp) på Facebook.

NITO og ZERO fornøgde

Miljøstiftinga ZERO meiner signaleffekten av at Statoil skiftar namn er historisk.

– Å gå bort frå «oil» i namnet signaliserer at dei forlèt tanken om at olje for alltid vil vere kjerneverksemda. Namneskiftet signaliserer at dei tar inn over seg endringane som skjer i energimarknadane i verdiar, og at vekst innanfor andre, fornybare energikjelder er avgjerande for den langsiktige overlevinga til selskapet. Det er bra både for klima og AS Norge, seier Marius Holm, leiar i miljøstiftinga ZERO.

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), som har 1.300 medlemmer i Statoil, er også godt fornøgde med Equinor.

– Det spelar på likevekt og balanse og har også med seg det norske. Vi ønskte eit namn som viser at vi er i transmisjon til eit breitt energiselskap, som driv med mykje meir enn olje og gass. Og det har vi fått til, seier NITOs konserntillitsvalde i Statoil, Stig Lægreid.

Historisk dag

Statoils konsernsjef Eldar Sætre kallar det ein historisk dag for selskapet.

– I nesten 50 år har Statoil tent oss vel som eit flott namn. Men når vi ser fram mot dei neste 50 åra, den globale energiomlegginga og korleis vi utviklar oss som eit breitt energiselskap, har det blitt naturleg å endre namnet vårt. Namnet Equinor beskriv vår opphav, våre verdiar og kva vi vil vere i framtida, seier konsernsjef Eldar Sætre.