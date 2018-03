Stortinget sluttar seg til Scandinavian Star-rapport

innenriks

Kommisjonen kom fram til at det ikkje er grunnlag for å seie at brannen skuldast sabotasje, men etterlatne slo seg ikkje til ro med rapporten.

– Stortinget viser til dei konklusjonar som kjem fram i rapporten frå granskingskommisjonen, heiter det i komiteens vedtak, der det samtidig blir uttrykt stor medkjensle med overlevande og etterlatne.

– Stortinget finn det lite sannsynleg at det 28 år etter ulykka kan få fram nye og avgjerande fakta, og reknar det, på bakgrunn av dette, og omsynet til berørte som ønskjer at saka no må avsluttast, lite hensiktsmessig med vidare undersøkingar i saka, skriv komiteen.

Samtidig kjem komiteen med ei orsaking overfor dei etterlatne etter ein dansk lastebilsjåfør som blei utpeikt som brannstiftar. Mannen døydde i brannen, og komiteen påpeiker at han ikkje hadde noka moglegheit til kontradiksjon.

(©NPK)