Syse-utvalet kritiserer ikkje Unge Høgre, men foreslår nye rutinar

Høgre sette 19. januar ned eit utval leidd av Henrik Syse, for å sjå på korleis Høgre og Unge Høgre har handtert varsel om seksuell trakassering. Utvalet fekk også i oppdrag å foreslå endringar i etisk regelverk og rutinar.

– Det er etter utvalets meining ikkje mangel på formelle system som har gjort at kritikkverdige forhold rundt seksuell trakassering ikkje er blitt gripne fatt i tidlegare i dei sakene som no er komne opp, står det i rapporten som kom torsdag.

Tvert imot blir det presisert at dei fleste snakkar om eit godt miljø i Unge Høgre og Høgre.

– Dei negative opplevingane er samtidig såpass mange – utan at dette utvalet har grunnlag for å talfeste dei – at dei må takast ordentleg på alvor og leggjast til grunn i det vidare arbeidet i kampen mot trakassering, usunn alkoholkultur og manglande respekt i mellommenneskelege forhold, heiter det vidare.

Inntrykket til utvalets inntrykk er at rutinane i hovudsak har vore gode, men at det har vore klare manglar i handteringa av dei betydelege bekymringane knytt til no avgåtte Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise.

– I denne rapporten prøver vi å vere både ærlege og konstruktive. Dei overtrampa som har skjedd, handlar ikkje om for dårlege retningslinjer. Dette handlar aller mest om haldningar og kultur, og det handlar om medvit om kor viktig det er å seie ifrå, og at det skal vere lett og trygt å seie ifrå, seier Syse.

