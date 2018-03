TV 2: Grundig og utilslørt kritikk mot EASA og Airbus etter Turøy-tragedien

innenriks

Det melder TV 2, som har snakka med fleire kjelder som er kjent med og har lese utkastet til den foreløpige sluttrapporten om kva som skjedde før og rundt ulykka 29. april 2016. Tolv menn og ei kvinne omkom då eit helikopter av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma styrta ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland.

I ein førebels rapport kom Statens havarikommisjon (SHT) til at utmattingsbrot i eit tannhjul i girboksen forårsaka ulykka. Utan forvarsel lausna rotoren og helikopteret styrta. SHT har no sendt ut utkast til den endelege rapporten på høyring, blant anna til EASA og Airbus.

Ifølgje fjernsynskanalen har SHT vore frustrerte over å måtte purre og vente lenge på å få utlevert dokument frå Airbus. Kommisjonen ber EU om å vurdere regelverksendring som vil påleggje EASA og helikopterprodusentane å raskare utlevere sertifiseringsdokument og anna når det går føre seg gransking.

– Eg er overraska over kor grundig og utilslørt kritikken mot EASA og Airbus er. Ein stiller nokon grunnleggjande spørsmål ved det heile, seier ein av kjeldene til kanalen.

Eit poeng i rapporten skal vere at det blei gjort for lite etter ei tilsvarande helikopterulykke i Skottland i 2009, der 16 personar omkom. Også den ulykka blei løyst ut av brot i same type tannhjul i girboksen, utan at noko blei gjort for å endre tannhjulet i etterkant.

Høyringsfristen går ut i april, og det kan komme endringar i rapporten.

