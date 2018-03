Utval vil ha varslarombod 

innenriks

Utvalet, som har vore leidd av Anne Cathrine Frøstrup, overleverte si utgreiing til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) torsdag.

Dei fleste varslarsakene går bra, understreka Frøstrup. Ho viste til at i 49 prosent av sakene meinte varslaren at det hjelpte, mens 3 prosent svarte at situasjonen blei verre. Likevel kan det gå riktig ille når det først går gale, med enorme personlege kostnader, påpeikte ho.

– Dette er det altfor mange nedslåande eksempel på, seier ho.

Utvalet meiner at varslarsaker framleis skal liggje under arbeidsmiljølova, men at det punktet som refererer til ytringsfridom skal takast inn. I tillegg ønskjer utvalet at lova blir skriven om så den blir klarare og tydelegare å forstå.

– Det er ikkje nødvendigvis innhaldet i lovverket som er problemet, men at reglane kan vere vanskelege å forstå og at for mykje er «gøymt» i forarbeida, meiner Frøstrup.

