Afghansk familie som vart henta ut av kyrkjeasyl, blir tvangssendt ut av landet

innenriks

Kort tid etter at Borgarting lagmannsrett kom med si rettsavgjerd fredag morgon, skal den afghanske familien ha blitt henta på asylmottaket på Hønefoss, melder NRK.

– Eg kom til asylmottaket der dei har vore to timar etter at vi fekk rettsavgjerda, men der var det ingen. Politiet har vore effektive, seier pastor Frank Håvik i forsamlinga Nytt liv.

Meldingane om at familien er henta av politiet er ikkje bekrefta. Advokat Jostein Løken, prosessfullmektigen til familien, seier til NTB at han ikkje har fått nokon opplysningar om dette.

Fekk avslag

Borgarting lagmannsrett fastslår at familien ikkje har grunn til å frykte forfølging dersom dei blir returnerte til Kabul. Lagmannsretten gir, som tingretten, dermed avslag på kravet om mellombels tiltak fram til det ligg føre ei endeleg avgjerd i saka dei har reist for å få omgjort avslaget på asylsøknaden.

Familien stemna staten i mai i fjor, men tapte i tingretten. Ankebehandlinga er sett til sommaren neste år. Familien har derfor bedt retten legge ned mellombels forbod mot at avslaget kan sett i verk, ved at familien blir uttransportert, i påvente av dom i saka. Det er dette kravet Borgarting lagmannsrett har vendt tommelen ned for.

– Avslag på opphald på humanitært grunnlag er ikkje ugyldig. Det er på denne bakgrunn ikkje grunnlag for eit mellombels tiltak om utsett iverksetting, opplyser lagmannsretten fredag formiddag.

Kraftige reaksjonar

Politiet henta den afghanske familien – eit ektepar og deira tre små barn – ut av «Betania», frikyrkja Nytt Livs bygg på Fitjar i Hordaland, i slutten av februar. Familien og forsamlinga hevda at dei var beskytta av den norske kyrkjeasylpraksisen, men politiet har frå første stund hevda at bygget ikkje kan kallast ei kyrkje, men ein bustad.

Politiaksjonen vekte sterke reaksjonar, også fordi den skjedde tidleg om morgonen mens familien framleis låg og sov.

Både forsamlinga og fleire politikarar meiner at politiet henta familien ut av kyrkjeasyl. Det vil i så fall vere eit brot på Justisdepartementets retningslinjer, der det heiter at politiet som hovudregel ikkje skal gå inn i kyrkjer og bedehus.

Konverterte til kristendommen

Ekteparet kom til Noreg med dei tre barna i november 2015, og søkte beskyttelse frå forfølging i heimlandet fordi dei hadde innleidd eit hemmeleg kjærleiksforhold i strid med ønska til familien til kvinna.

Norske asylmyndigheiter har fleire gonger avslått søknaden, med grunngjeving om at det ikkje er fare for forfølging eller andre overgrep som følgje av kjærleikshistoria dei har lagt for dagen. Utlendingsdirektoratet og seinare Utlendingsnemnda har også komme til at det ikkje er grunnlag for å innvilge opphald på humanitært grunnlag.

Etter at dei kom til Noreg har familien oppgitt å ha konvertert til kristendommen, og bedt om at avslaget blir omgjort av den grunn. Også dette kravet er blitt avslått, fordi UNE meiner konverteringa ikkje var reell.

(©NPK)