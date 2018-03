Erna Solberg seier ho har tillit til Listhaug

innenriks

Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) blir behandla i Stortinget tysdag. KrF avgjer skjebnen til Listhaugs og kanskje heile regjeringa etter at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og MDG har slutta seg til mistillitsforslaget frå Raudt.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier til NTB at statsministeren no har nokre dagar på seg til å unngå ei regjeringskrise. Han slår fast at det er statsministeren som bestemmer kven som sit i regjeringa.

– Spørsmålet om korleis regjeringa handterer mistillitsforslag, svarar eg berre på i Stortinget, seier Solberg til NTB.

Under eit besøk i Alta held ho overfor TV 2 fast på at ho har tillit til Listhaug.

– Ja, det har eg sjølvsagt, er svaret frå statsministeren.

Solberg viser elles til debatten i Stortinget torsdag:

– I går gjentok kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på vegner av regjeringa, regjeringas unnskyldning frå Stortingets talarstol. Sylvi Listhaug har også sjølv gitt ei unnskylding utan atterhald, og Stortinget har vedtatt kritikk, seier Solberg.

