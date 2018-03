Geir Bekkevold (KrF) meiner Listhaug bør trekkje seg

innenriks

– Dersom Sylvi Listhaug ønsker si eiga regjering alt godt, så kunne ho kanskje gått til statsministeren og sagt at ho trekkjer seg, skreiv Bekkevold på Twitter torsdag kveld. Han synest det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

I ein SMS til VG utdjupar han kva han meiner om Frp-statsråden etter at ho kom med si unnskylding i Stortinget.

– Eg meiner heilt oppriktig at landet ikkje er tent med å ha ein justisminister som opptrer så splittande! Dagen i dag har ikkje endra mi oppfatning! Men eg seier dette på eiga rekning, har sånn sett respekt for at mi eiga stortingsgruppe kjem fram til ein annan konklusjon, skriv Bekkevold.

Hareide: – Svekt tillit

KrF-leiar Knut Arild Hareide ville torsdag ikkje seie om partiet kjem til å støtte forslaget om mistillit, men fastslår at det er noko KrF må vurdere.

– Vi har i kveld fremma sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, og det er ikkje tvil om at denne veka har svekt vår tillit. Eit mistillitsforslag er eit svært alvorleg spørsmål som vi ikkje har fått moglegheit til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nøydd til å sjå på alle delane av det før vi konkluderer, sa Hareide i eit debattprogram på NRK.

Det er likevel lite som tyder på at KrF vil bli med på mistillitsforslaget, og dermed blir Listhaug truleg sitjande. Det meinte eit nokolunde samstemt kommentatorkorps torsdag kveld, samtidig som dei brukte ord som «audmjuka» og «fillerista» om justisministeren etter stortingsmøtet.

Skal behandlast tysdag

– Vårt ønske er å kunne legge denne saka bak oss, men vi må sjølvsagt vurdere det forslaget som ligg i Stortinget, seier Hareide.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandlast på Stortinget neste tysdag. Forslaget vart framsett av Raudt torsdag, og blir støtta av både Arbeidarpartiet og SV.

– Etter rundane i stortingssalen i dag har Arbeidarpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for mistillitsforslaget mot justisministeren, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB torsdag.

Senterpartiet har enno ikkje bestemt seg.

