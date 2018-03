Kvar tredje bedriftsleiar mistenkjer ulovleg samarbeid

innenriks

– Det er urovekkjande at så mange som nesten tredjedelen av norske bedriftsleiarar opplever at det skjer ulovleg samarbeid i eigen bransje, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Resultata kjem fram i ei undersøking Konkurransetilsynet har gjennomført. Deltakarane i undersøkinga framhevar spesielt prissamarbeid, informasjonsutveksling og marknadsdeling som typane ulovleg samarbeid som går føre seg i størst utstrekning.

Sørgard varslar at tilsynet no vil trappe opp innsatsen spesielt mot kartell, gjennom systematiske gjennomgåingar av anbodsdata på jakt etter teikn på for eksempel prissamarbeid og marknadsdeling. Tilsynet styrkjer også etterforskingskapasiteten, og vurderer å gå inn i A-krimsamarbeidet, der Arbeidstilsynet, Nav, skattemyndigheiter og politiet samarbeider mot arbeidslivskriminalitet.

– Etter påske kjem ein ny etterforskingsdirektør med erfaring frå politiet på plass, og vi kjem til å utvide kapasitet og kompetanse på taktisk etterforsking den nærmaste tida. I tillegg får vi på plass fleire juristar, seier Sørgard.

Sidan 2008 har det vore gitt bøter for 197 millionar kroner til norske bedrifter. I dei alvorlegaste sakene er det aktuelt med fengselsstraff.

