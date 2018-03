Resett og HRS blir haldne utanfor PFU

innenriks

Det var generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund som for ei veke sidan foreslo at berre medium som er bundne til forbundet gjennom medlemsorganisasjonane, kan klagast inn for PFU, skriv Journalisten.

– Formålet er jo å bidra til høg presseetisk standard og forplikte seg til Ver varsam-plakaten. At ein faktisk må melde seg inn, ikkje berre bruke det som eit symbol, derfor landa vi på at det er det beste, sa direktør Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) på styremøtet fredag.

Forslaget får også støtte av PFU, opplyser Floberghagen.

Fram til no har praksis vore at alle som samtykkjer til det, kan få ein klage behandla av utvalet, dersom det er snakk om eit journalistisk innhald. Endringa i formålsparagrafen til PFU inneber altså at alternative nettstader som Resett.no, Radikal Portal og HRS ikkje lenger kan klagast inn for utvalet som blir omtalt som vaktbikkja til pressa. Heller ikkje bloggarar og frittståande utgivarar kan heretter klagast inn for PFU.

Document-redaktør Hans Rustad og Resett-redaktør Helge Lurås uttalte til Klassekampen i januar at dei vil vurdere å melde seg sjølve eller nettstaden inn i ein presseorganisasjon ved ei eventuell endring. Begge gjorde det klart at dei følgjer dei etiske retningslinjene i Redaktørplakaten og Ver varsam-plakaten.

