Skarp kritikk av Åna fengsel

Ei gruppe på åtte personar – juristar, psykologar, sosiolog og kriminolog – frå Sivilombodsmannen kom i november på eit tre dagar langt besøk til fengselet på Jæren, skriv Stavanger Aftenblad.

Den 40 sider lange rapporten etter besøket listar opp 29 tilrådingar om forbetring. Blant anna vart det avdekt at svært mange blir stengde ute frå fellesskapet i Åna samanlikna med andre fengsel. Ein innsett vart isolert på sikkerheitscelle samanhengande i 12 dagar, utan å få komme ut i friluft.

– Det høge talet utestengde ved Åna fengsel er urovekkjande. Det er også urovekkjande høg del av sjølvisolering, seier sivilombodsmann Aage Thor Falkanger i ein kommentar til rapporten.

Fengselsleiar Leif Magne Viste er einig i alt Sivilombodsmannen påpeikar. Han forklarar eit mangelfullt tilbod med stadig dårlegare bemanning.

– Dette er ting vi sjølv har påpeikt oppover i eige system, seier Viste til avisa og fortel at staben er kutta med nærmare 20 årsverk dei siste åra.

– Vi går ikkje på akkord med sikkerheita, og vi er mange nok til at det er trygt i fengselet. Men ressursane er for små til at vi kan gi eit godt innhald.

