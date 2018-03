Bakke-Jensen kan ikkje garantere at informasjon om norske borgarar ikkje blir lagra

innenriks

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sende i byrjinga av månaden brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) med tre spørsmål knytt til satellittovervakingsbasen utanfor Hønefoss. Eitt av spørsmåla var om ministeren kan garantere at det ikkje går føre seg overvaking av norske borgarar i regi av Etterretningstenesta.

I svaret sitt skriv Bakke-Jensen at det ikkje er mogleg «å garantere for at innsamling og lagring av informasjon om norske borgarar ikkje har funne stad», skriv NRK.

Han skriv også at det er umogleg å filtrere vekk informasjon om nordmenn i dei enorme mengdene med metadata som E-tenesta lagrar og at det ikkje er nokon som bryt nokon lover.

– Eg synest det er spesielt at forsvarsministeren ikkje kan garantere at E-tenesta opererer innanfor lova, altså at ein ikkje skal samle inn informasjon om nordmenn i Noreg, seier Torgeir Knag Fylkesnes som er SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Komiteen har sitt neste møte på tysdag der svarbrevet frå forsvarsministeren truleg blir tema.

(©NPK)