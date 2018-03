Billigare å harryhandle i Sverige

innenriks

– Det er 5–6 prosent rabatt på valutakursen sidan nyttår, i tillegg til allereie låge prisar. No blir det ekstra mykje å spare på grensehandel og Sverige-turen, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til E24.

Ifølgje ei undersøking nyleg utført av Noregs handelshøgskole (NHH) har seks av ti nordmenn handla daglegvarer i Sverige det siste året. Kjøtt, mineralvatn, ost, godteri og alkohol er øvst på lista over kva vi handlar hos söta bror.

I romjula var ei svensk krone like mykje verdt som den norske. Sidan den gong har den norske krona styrkt seg rundt seks øre mot den svenske, ifølgje E24, og per i dag kostar den svenske krona om lag 94,10 øre.

Gundersen trur nordmenn drar til Sverige uansett slike valutasvingingar, men no er det ein endå betre grunn for å gjere det. Det trur også forbrukarøkonom Elin Reitan i Nordea.

– Ei svekt svensk krone er uansett ei gladnyheit for alle som tar seg bryet med å reise over grensa for å handle, eller for dei som for eksempel ha påskeferie i Sverige, seier Reitan.

