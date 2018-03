Fagforeining: Asiatar i Nordsjøen får 29 kroner timen

innenriks

– At vårt felles oljeselskap surfar i ein slikt marknad er forkasteleg. Dersom desse opplysningane er riktig, må noko skje, seier leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet til VG.

Ifølgje avisa opplyser Jake Molloy, tillitsvald i fagforeininga RMT i Aberdeen, til oljenettstaden Upstream at asiatiske arbeidstakarar på løfteskipa til Heerema Marine Contractors tener så lite som 45 amerikanske dollar dagen. Det heiter også at asiatiske mannskap kan jobbe 12 timar skift kvar dag i 12 veker. Med ein dollarkurs på 7,72 har dei dermed, ifølgje VG, ei timelønn på 29 kroner.

Statoil vil bruke Heeremas løfteskip Thialf i fleire operasjonar i Noreg i 2018 og neste år, blant anna på Johan Sverdrup-feltet. Dei seier Heerema har signert deira «leverandørerklæring».

– Vi har fått forsikringar om at dei ikkje handlar i strid med gjeldande lover eller Statoils leverandørerklæring, seier Morten Eek, informasjonssjef for norsk sokkel i Statoil.

Michelle Brama, talsperson i Heerema, seier dei av omsyn til personvern ikkje går ut med individuelle kontraktdetaljar.

– Det vi kan seie er at Heerema Marine Contractors har ein verdsomspennande avtale som sikrar at alle kontraktar er innanfor regelverket til International Transport and Workers Federation (ITF), seier Brama.

