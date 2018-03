Funn av nye utslepp ved Hydro-anlegget i Brasil 

innenriks

Samtidig varslar selskapet at dei utvidar den uavhengige granskinga av saka og set i verk internrevisjon.

– Vi har sleppt ut ubehandla regn- og overflatevatn i Paráelva. Det er fullstendig uakseptabelt og brot på det Hydro står for. På vegner av selskapet, vil eg seie unnskyld til lokalbefolkninga, styresmaktene og samfunnet, seier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i ei pressemelding sendt ut natt til måndag.

Nye funn

Hydro har tidlegare innrømt at det har gått føre seg utslepp av regn- og overflatevatn frå anlegget i samband med eit stort regnfall i februar.

No opplyser det delvis statseigde selskapet at det også er avdekt andre utslepp, noko Hydro fekk varsel om frå den brasilianske miljømyndigheita SEMAS 15. mars. Varselet påpeikte ein «ulisensiert forbindelse» mellom aluminaraffineriet Alunorte og ein godkjent dreneringskanal frå det nærliggjande aluminiumsverket Albras, ifølgje Hydro. Vatnet skal ha gått ut i Paráelva.

– Ifølgje lisensen, skal alt regn- og overflatevatn frå Alunorte leiast til vassbehandlingssystemet. Testar gjennomført av SEMAS viser at vatnet i staden rann inn i kanalen frå Albras. Desse utsleppa har skjedd uavhengig av det kraftige regnfallet i februar, skriv Hydro.

Ubehandla regnvatn hamna i elv

Ifølgje selskapet er det ubehandla regnvatn frå taket på eit skjul der det blir oppbevart kol som har blitt leidd ut i elva via denne interne kanalen.

– Hydro oppdaga deretter ei ekstra tilførsel av vatn til denne kanalen frå eit område der det tidlegare vart oppbevart hydrat, heiter det i pressemeldinga.

Innløpet til vatnet frå taket av kollageret er no blitt stengt. Hydro jobbar med å finne den beste løysinga for å stengje innløpet frå det tidlegare lagerområdet for hydrat.

Resultatet av den interne gjennomgangen og dei første resultata frå den eksterne granskinga blir presenterte 9. april.

Nye investeringar

Fredag opplyste Hydro at dei skal oppgradere vassreinseanlegget ved aluminiumsraffineriet for 500 millionar kroner.

Ifølgje konsernet aukar det kapasiteten på Alunorte med 50 prosent og styrkjer evna raffineriet har til å takle framtidig ekstremvêr.

Etter det første funnet av forureina drikkevatn rundt anlegget har styresmaktene pålagt Hydro å halvere produksjonen på ubestemt tid. Hydro eig 90 prosent av anlegget og har rundt 2.000 tilsette der.

Hydro-leiinga vart torsdag kalla inn til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å forklare seg om lekkasjen. Dagen etter kom selskapet med ei pressemelding der dei beklagar det første utsleppet.

– Vi anerkjenner at vi er nøydde til å byggje ny tillit, gjennom å endre våre haldningar, handlingar og korleis vi samarbeider med våre naboar, sa Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg.

