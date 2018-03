innenriks

For kort tid sida vart punktum sett for landsstyremøtet i KrF. Tviberg seier at Trøndelag KrF ikkje har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det var eit veldig ryddig og bra møte. Alle fekk komme med meiningane sine. Det er jo ein mistillit, seier Tviberg til Trønder-Avisa.

Ifølgje fylkesleiaren er det altså mistillit mot Listhaug i landsstyret til KrF.

– Så har vi gitt stortingsgruppa vår fullmakter i prosessen vidare, seier han.

