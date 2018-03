Lovutval: Siv Jensen kan bestemme over SSB

innenriks

Utvalet har komme til at SSB framleis skal drive med forsking, men presiserer at det skal vere knytt til samfunnsoppdraget og støtte opp under utviklinga av offentleg politikk. Statistisk sentralbyrå (SSB) er eitt av få byrå internasjonalt som driv med forsking ved sida av statistikkverksemda.

– Mykje av det SSB driv med er ikkje forsking i snever forstand. Dette er politikkanalysar som er svært nyttige for offentlege styresmakter og samfunnet, sa utvalsleiar Nils-Henrik M. von der Fehr da han måndag overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen.

Eit sentralt spørsmål for utvalet har vore korleis det faglege sjølvstendet til byrået skal definerast og avgrensast.

Vil ha klarare grenser

Utvalet skulle opphavleg levere innstillinga si til finansministeren innan 15. desember i fjor, men fristen vart utsett fire månader på grunn av den betente striden om omorganiseringa i statistikkbyrået.

Omorganiseringa av forskingsavdelinga i SSB var kjernen i konflikten mellom den tidlegare SSB-sjefen Christine Meyer og Siv Jensen, som meinte Meyer omorganiserte for fort utan å vente på lovutvalet.

For statistikk følgjer reglane om fagleg sjølvstende europeiske standardar, som er eit sett med nokså spesifikke reglar. Det er meir tolkingsrom når det gjeld forsking og analyse. Utvalet meiner grensene ikkje har vore så tydelege i lovverket.

– Vi peikar på at fagleg sjølvstende dreier seg om korleis ein utfører oppgåvene. Det dreier seg ikkje om kva oppgåver ein er villig til å ta på seg eller skal få, seier von der Fehr.

Erstattar styret med uavhengig råd

Om forslaget deira kunne ha avverja konflikten mellom Meyer og Jensen, vil han ikkje ha noka meining om.

– Det veit eg ikkje. Eg har ikkje god nok innsikt til å svare på det, men vi har prøvd å klargjere ein del forhold, mellom anna det faglege sjølvstendet, seier han til Dagens Næringsliv.

Statistikklovutvalet tilrår vidare at styret i SSB blir erstatta av eit råd som skal vere uavhengig både av SSB og Finansdepartementet. Rådet skal ha ei ombodsrolle overfor byrået.

I tillegg går utvalet inn for at det blir etablert eit fleirårig program for offisiell statistikk, som regjeringa skal vedta. Dette skal skildre kva statistikk SSB skal produsere og fordele ansvaret mellom dei ulike statistikkstyresmaktene.

