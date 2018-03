Protestaksjon har samla inn over 14,5 millionar til Leger Uten Grenser

innenriks

Det er Facebook-gruppa «Soldiers of Are and Odin», tilhengarar av radioprogrammet Are og Odin, som står bak protestaksjonen som vart den store snakkisen i helga. Da dei starta innsamlinga fredag kveld, pryda eit bilete av Raudt-leiar Bjørnar Moxnes aksjonssida.

Moxnes kunngjorde onsdag at partiet fremjar mistillitsforslag mot justisministeren.

– Vi kunne lett ha tapetsert huset til Bjørnar Moxnes med blomstrar, men … Vi vil heller samle inn pengar til noko Mox har trua på, som ikkje visnar, heiter det på innsamlingssida.

Måndag ettermiddag har aksjonen fått inn 14,5 millionar kroner frå over 69.000 givarar. Aksjonen har no som mål å nå 15 millionar kroner. Aksjonen blir avslutta klokka 10.00 tysdag, før behandlinga av mistillitsforslaget startar i Stortinget.

Aksjonen vart starta som eit motsvar til ein støttekampanje for Listhaug, som resulterte i at kontoret hennar vart overfylt med blomster.

– Ikkje ute etter å ta Listhaug

– Det er mange der ute som vil slå eit slag for samhald og solidaritet. Folk set pris på at ein politikar har gått føre og sett ned foten for Listhaug, og at fleire politikarar no følgjer etter, seier Moxnes til Dagsavisen.

Moxnes understrekar at for han handlar det ikkje om å ta Listhaug eller Framstegspartiet.

– Eg ville markere at det går ei grense ein stad, og når ein justisminister skuldar stortingsfleirtalet for å verne terroristar, er grensa passert. Det handlar om å stille mektige politikarar til ansvar, seier Moxnes.

– Glade for støtta

Leger Uten Grenser seier til VG at innsamlingsaksjonen i helga er den største dei har opplevd sidan jordskjelvet i Haiti i 2010, skriv VG.

– Det er kjempemasse. Vi er utruleg glade for støtta, og vi oppfattar aksjonen først og fremst som ei støtte til dei humanitære verdiane vi står for, sa Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB da det var samla inn 8 millionar kroner.

Ho er tydeleg på at pengane skal gå til humanitære føremål.

– Vi er til stades i over 70 land, og dei fleste av midlane går framleis til Sentral-Afrika. Her er det snakk om land som Sør-Sudan, Kongo og Den sentralafrikanske republikken. Samtidig er vi òg til stades i konfliktar som Jemen, Irak og Syria, seier Nordstrand.

Nøytrale

Nordstrand understrekar at Leger Uten Grenser er partipolitisk nøytral, og ønskjer ikkje å kommentere situasjonen rundt Listhaug.

– Vi er ikkje interesserte i å bli dratt inn i ein partipolitisk debatt, men er veldig glade for å ta imot så mykje støtte. Pengane kjem ikkje frå noko politisk parti, men privatpersonar, understrekar presidenten.

