Snøskredfare i store delar av landet

I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare. Mykje nysnø i kombinasjon med vind gjer at skredfaren er på nivå fire – altså stor, ifølgje Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingsteneste varsom.no.

I Nord-Noreg blir det meldt om betydeleg snøskredfare – nivå tre – over heile linja, heilt ned til Svartisen i Nordland. Også på Nordenskiöld Land på Svalbard er snøskredfaren på nivå tre.

Snøskredfaren har ført til svært mange stengde vegar i dei nordlegaste fylka. I Finnmark var 17 vegar stengde måndag morgon på grunn av skredfare eller uvêr. I tillegg var det kolonnekøyring på ei rad vegar, ifølgje Statens vegvesen.

I Troms var fylkesveg 52 mellom Skarnes og Skarmunken, og delar av fylkesveg 87 i Balsfjord og fylkesveg 91 i Olderdalen stengt på grunn av snøskredfare.

Også sør i landet blir det meldt om trafikale utfordringar på grunn av snøskred. Klokka 6 melde politiet i Innlandet at det har gått eit skred over fylkesveg 435 mellom Otta og Nord-Sel. Vegen her vart stengd etter skredet. Det er ikkje mistanke om at personar er tatt av skredet.

