Ap får partnarkjeft etter Acer-ja

innenriks

Tysdag morgon – i skuggen av avgangen til Sylvi Listhaug – gav stortingsgruppa til Ap grønt lys til norsk tilslutning til den tredje energipakken til EU og energibyrået Acer. Like etter gav energi- og miljøkomiteen innstillinga si til saka.

Dei raudgrøne partnarane til Ap, SV og Senterpartiet, er ueinige i vedtaket, som venteleg blir banka gjennom i Stortinget på torsdag. Også Raudt er skuffa.

– Det er nesten ikkje til å tru at Arbeidarpartiet støttar regjeringa i dette. Ikkje berre gir dei bort suvereniteten vår. I avtalen med regjeringa godtar Ap også ein enorm, privat eksportkabel til Storbritannia som med all sannsyn vil gi høgare straumprisar og få store konsekvensar for norsk industri, seier Ole André Myhrvold i Senterpartiet til NTB.

Dyrare straum

Myhrvold meiner energibyrået til EU vil få meir makt i framtida, og seier det er eit ope spørsmål kor store konsekvensane blir.

– Regjeringa og Arbeidarpartiet er heilt i utakt med det norske folk. Arbeidarpartiet går så langt at dei køyrer over grasrota i partiet i denne saka for å tilfredsstille EU, seier Myhrvold.

Rundt 100 Ap-ordførarar har signert eit opprop mot Acer, og fleire fylkeslag har også gått imot norsk tilslutning. Motstanden er også sterk i fagrørsla, der eit samla LO har bede om utsetting.

Trass i dette fekk Ap-leiar Jonas Gahr Støre og energipolitisk talsperson Espen Barth Eide gjennomslag for ein vilkårsbunden energimarknadspakke då saka var til behandling i landsstyret i førre veke.

Raudt: I strid med eige vedtak

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner Ap tar side med kraftbransjen og fell industrien, fagrørsla og egne folkevalde i ryggen med vedtaket sitt. Han meiner innstillinga frå komiteen synleggjer at dei åtte såkalla ufråvikelege krava som landsstyret stilte til norsk tilslutning, ikkje er oppfylte.

– Vedtaket slår ettertrykkjeleg fast at erfaringane med dei to kablane som no blir bygd skal gjennomgåast før nye utanlandsbindingar kan vurderast. Det skjer ikkje når stortingsfleirtalet no gir grønt lys til North Connect, seier Moxnes og siktar til den 650 kilometer lange kabelen som er planlagt mellom Noreg og Skottland.

– Kabalen vil støvsuge Vestlandet for kraft, uavhengig av om den er eigd av Statnett eller ikkje. Den vil drive opp straumprisen og rive beina under kraftindustrien, seier han.

MDG sluttar opp om norsk tilslutning til energiunion til EU av omsyn til klimaet, mens SV til liks med Raudt og Sp går imot. Partia vil be Ap om å akseptere ei utsetting av saka når den kjem opp for Stortinget på torsdag, men det er liten realisme i dette, etter det NTB forstår.

Avviser skuldingar

Arbeidarpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser kategorisk kritikken.

– Kravet om at Statnett skal ha monopol på straumkablar til utlandet er absolutt. Det kjem ingen private kablar. Dessutan, om North Connect skulle bli bygd, så vil tre klare krav måtte innfriast først: At Statnett eig og driftar kabelen, at den er samfunnsøkonomisk lønnsam og at eigar først haustar erfaringar frå dei to andre kablane, seier Eide til NTB.

Han meiner dette resonnementet også gjer påstandane om dyrare straum ugyldige.

– Denne påstanden er basert på at det er ein kopling mellom norsk tilslutning til Acer og etablering av nye utanlandskablar. Men vi har slått ettertrykkjeleg fast at nye kabelvedtak er det opp til Noreg å bestemme, seier han.

(©NPK)