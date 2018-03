Betydeleg færre døyr av hjarteinfarkt og hjerneslag

innenriks

Dødsfall som følgje av hjarteinfarkt gjekk ned med 30 prosent, mens dødsfall etter akutt hjerneslag gjekk ned med 25 prosent i same periode, går det fram i ein rapport frå Folkehelseinstituttet.

– Vi reknar med at gunstige endringar i risikofaktorar som blodtrykk, kolesterol, kosthald og røyking har hatt stor betyding for nedgangen. Det kan også tenkjast at ein større del av pasientane får mindre alvorlege hjerneslag eller hjarteinfarkt i dag enn tidlegare, seier overlege Rune Kvåle ved Hjarte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet.

Heile 2.102 færre personar døydde av hjarte- og karsjukdommar i 2016 enn i 2012, då om lag 13.000 døydde av hjarte- og karsjukdommar. I 2016 var talet redusert til knapt 11.000 dødsfall.

Kvåle poengterer at døyingstala av sjukdommane har gått ned meir enn førekomsten, noko han meiner tyder på at pasientar blir redda av endringar i behandlinga dei siste tiåra. Særleg for hjerneslag har sannsynlegvis endringar i behandlinga den seinare tida hatt betyding, meiner han.

Ratane av pasientar per 100.000 som fekk diagnosen akutt hjerneslag på sjukehus, har berre gått svakt nedover, mens det samtidig har vore ein vesentleg nedgang i døyingstala.

I 2012 kom nesten kvart tredje dødsfall av hjarte- og karsjukdommar. Fem år seinare hadde delen falle til drygt kvart fjerde dødsfall.

(©NPK)