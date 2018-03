Espen Teigen: Eg skreiv Facebook-innlegget

innenriks

Det stadfestar han overfor Adresseavisen.

– Det var eg som teknisk sett laga det og la det ut, men bodskapen kom jo frå Helgheim kvelden før, seier Teigen, og refererer til Jon Engen-Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp.

Teigen har vore ein sentral og nær politisk rådgivar for avtroppande justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dei siste åra, og har blant anna hatt ansvar for kontoane hennar i sosiale medium. Han meiner, til liks med Listhaug sjølv, at Ap har drive ei heksejakt denne veka.

– At dei har gjort denne saka til det den blei, er skittent og unødvendig. Det viser kva for eit nivå dei vil legge seg på framover, seier Teigen.

Om blomsterhavet til Listhaug og kritikken etter dette, seier Teigen dette:

– Det skal godt gjerast å orkestrere at hundrevis sender blomster. Pressa ringde og bad om bilete, det var dei som tok kontakt og inviterte seg sjølve, seier Teigen.

Går av

Få timar etter at Listhaug sjølv gjekk av som justisminister, opplyste Teigen at også han gir seg.

– Eg trekker meg ikkje, men eg går av som rådgivar saman med statsråden, noko som er heilt ordinært. Alle rådgjevarar gjer det, seier Teigen til Medier24.

Han seier den siste veka har vore tøff, og han er krass i kritikken mot Arbeidarpartiet.

– Om Arbeidarpartiet trur dei har vunne noko som helst med denne vanvitige heksejakta, så tar dei grundig feil. Vi kjem til å vise dei at dei tar fullstendig feil, seier han til Medier24.

Teigen ser ikkje vekk frå at han blir med Sylvi Listhaug til Stortinget.

– Eg utelét ingenting, men no må eg ta meg tid til å tenkje. Eg er open for det meste, men eg må få senke skuldrene noko, seier han.

Mistillit

Raudt fremja 14. mars mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Det skjedde etter at Listhaug i ein Facebook-post skulda Ap for å vere meir opptatte av å beskytte rettane til terroristar enn nasjonens sikkerheit.

Posten blei lagt ut etter at opposisjonen stemte ned eit lovforslag om å opne for å ta frå norske framandkrigarar med dobbelt statsborgarskap det norske statsborgarskapet, utan å måtte gå vegen om ein domstol først.

Etter fem dagar med massiv kritikk fjerna Listhaug innlegget.