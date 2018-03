Frp-profilar opnar for ny 22. juli-debatt

innenriks

– Det er nok lett å sjå no, at Støre ønska seg eit oppgjer om 22. juli. Det står han i sin fulle rett til, men å bruke oss i det oppgjeret, det meiner eg var veldig feil. Det har skapt ein enorm splitting mellom frontane no, seier innvandringspolitisk talsmann for Frp, Jon Helgheim, til NRK tysdag.

Helgheim siktar til utsegnene frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre om Sylvi Listhaug under landsstyremøtet førre tysdag. Støre sa da:

– Vi har ein justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli.

Etter Listhaug gjekk av som justisminister tysdag opnar Helgheim for ein ny debatt om 22. juli. Helgheim meiner Støre med fråsegna si samanliknar dei som sympatiserer med Frp med høgreekstreme og opplyser at mange i Frp er frustrerte over utspelet frå Støre. Han får støtte av partikollega Mazyar Keshvari.

– Det Støre skulda Listhaug for, er langt verre enn det Listhaug nokon gong har sagt, seier Keshvari til kanalen.

Stortingsrepresentant for Ap Åsmund Aukrust avviser kritikken frå dei to Frp-profilane.

– Vi skuldar dei ikkje for å vere høgreekstreme. Vi skuldar dei for å vite kva dei gjer, seier han til NRK og viser til kommentarfeltet under det omstridde innlegget til Listhaug på Facebook.

Under Debatten i NRK førre veke sa Støre at Ap ville bruke 22. juli meir i debattar framover.

– Vi har vore for varsame med å peike på samanhengane, sa han til NRK.

