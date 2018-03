Jensen om Listhaugs avgang: – Eg er lei meg

innenriks

– Eg er lei meg for at Sylvi Listhaug har komme til at ho har ønskte å trekkje seg. Eg har hatt eit inderleg ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister, skriv Jensen om partikollegaen på Facebook.

Jensen skriv vidare at Sylvi Listhaug har hatt Frps støtte, og at Frp var klare for å gå ut av i regjering som svar til mistillitsforslaget mot Listhaug.

– Det var ikkje på nokon måte aktuelt å bøye av for kravet frå Ap og KrF om å skifte ut Sylvi, skriv Frp-leiaren.

Vidare slår ho fast at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt ifrå er over.

– Den har berre så vidt starta. Arbeidarpartiet og KrF har ikkje klart å fjerne Sylvi Listhaug, dei har gitt henne den beste starten på hennar vidare karriere, skriv Jensen.

(©NPK)