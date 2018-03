Leger Uten Grenser får 16,7 millionar frå Listhaug-motaksjon

innenriks

Innsamlinga starta fredag kveld i førre veke og vart avslutta klokka 10 tysdag.

Initiativtakarane til aksjonen på Facebook-gruppa «Soldiers of Are and Odin» har vore tydelege i sin motstand mot avtroppande justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug.

– Dette er eit motsvar til Sylvi Listhaugs blomsterhav! Samtidig har aksjonen utvikla seg til å bli noko større enn forventa. Denne aksjonen har blitt noko symbolsk, heiter det.

Leger Uten Grenser har understreka sin politiske nøytralitet i samband med aksjonen. Dei er likevel takknemlege for støtta.

– Det er kjempemasse. Vi er utruleg glad for støtta, og vi oppfattar aksjonen først og fremst som ei støtte til dei humanitære verdiane vi står for, sa Leger Uten Grenser-president Karine Nordstrand til NTB søndag.

