Listhaug lovar å bite frå seg på Stortinget 

– Når eg no går av, lovar eg å ikkje gå stille i dørene på Stortinget. No kjem eg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte politikken til Frp saman med dei gode stortingskollegaene mine, skreiv Listhaug på Facebook då ho varsla avgangen sin.

– Eg aksepterer ikkje å bli prøvd tvungen til tausheit, følgde ho seinare opp.

Det er førebels uklart kva for ein post Listhaug får på Stortinget, og Frp opplyser til NTB at ho ikkje kjem til å møte på Stortinget denne veka.

– Ho vil få ein framståande plass i stortingsgruppa vår, seier parlamentarisk leiar i Framstegspartiet Hans Andreas Limi.

Samtidig seier fleire kjelder til VG at Listhaug neppe overtar Limis jobb.

Frp-nestoren Per Sandberg overtar som fungerande justisminister.

Lette og frykt

Tysdag kulminerte det politiske dramaet med at Listhaug måtte gå av som statsråd, men at Frp blir verande i regjeringa. Det skapte lette i den borgarlege leiren, også hos mange Frp-arar.

Men frå den meir moderate delen av Frp blei det samtidig uttrykt bekymring. Ei Sylvi Listhaug i fri dressur på Stortinget vil kunne auke avstanden mellom Frp i regjering og Frp på Stortinget, blei det sagt.

Frykta for politisk tilvære i kontinuerleg spagat, med all den smerte som er forbundet med det, gjer at letta hos enkelte i Frp har ein noko avmattet karakter. Det blir iallfall ikkje mindre dobbeltkommunikasjon etter dette, lyd omkvedet.

Listhaug kan etter det NTB forstår, ikkje gå frå stillinga som justisminister til same fagkomité. Men kommunal- og forvaltningskomiteen, som behandlar spørsmål om innvandring og integrering, er ikkje å sjå bort frå.

Kraftig debatt

Bråket rundt Facebook-posten til Listhaug førte Solberg-regjeringa på randa av kollaps. Men seint måndag kveld varsla så Listhaug regjeringssjefen og partileiaren sin Siv Jensen om at ho ville gå av.

– Vi var reie til å gå ut av regjering som svar på eit mistillitsforslag. Det var ikkje aktuelt for vår del å bøye av for kravet frå Ap og KrF om å skifte ut Sylvi Listhaug, seier Jensen.

Men Solberg slapp med skrekken, og dermed kunne også KrF-leiar Knut Arild Hareide konstatere at han fekk det som han ville: Listhaug forsvinn ut av regjeringa, men Solberg held fram som statsminister. KrF slapp også belastninga ved å måtte ta stilling til eit kabinettsspørsmål i Stortinget.

– Vi slapp å ta endeleg stilling til det spørsmålet, seier Hareide til NTB.

Open for retur

Observatørar har oppgitt at Listhaug med framferda si i den oppheta striden rundt Facebook-innlegget har svekt autoriteten til statsministeren. Opposisjonen meiner Solberg kunne løyst saka ved å ta grep overfor Listhaug langt tidlegare i prosessen.

Tysdag tok Solberg til orde for eit meir konstruktivt debattklima framover. Ho sa seg usamd i karakteristikken til Listhaug av norsk politikk som «ein barnehage», men tok også den omstridde Frp-politikaren i forsvar.

– Dette er ikkje noko hinder for henne når det gjeld å komme tilbake som statsråd seinare i denne regjeringa, sa Solberg.

I den omstridde Facebook-posten skreiv Listhaug at Ap er meir opptatte av rettane til terroristar enn av nasjonens tryggleik. Innlegget blei sletta etter fem dagar med massiv kritikk, og både Solberg og Listhaug bad til slutt om orsaking for at posten blei lagt ut.

