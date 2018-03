Luftfartstilsynet fryktar droneulykker ved turiststader

innenriks

I 2017 var det over 50 klager på ulovleg flyging med drone, i fem av tilfella gav politiet bot eller beslagla utstyret, skriv NRK.

– Dersom det skjer ei ulykke, risikerer droneføraren millionerstatning og fengsel, seier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.

Svært mange turistar tar med seg dronar på tur, utan kunnskap om lover og reglar, noko som kan by på problem. I fjor fekk blant anna ein kinesisk turist straff for å ha forstyrra flytrafikken ved Tromsø lufthamn.

Luftforsvaret opplyser til statskanalen at dei no har fått omsett ein plakaten med dei fem viktigaste reglane for bruk av dronar til engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk og kinesisk.

Dronane kan vere fleire kilo tunge og forårsake alvorlege ulykker dersom noko gale skulle skje.

– En kan jo tenkje seg korleis det er å få ei slik drone i hovudet, seier Nordheim.

(©NPK)