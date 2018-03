Moxnes: – Ein siger for majoriteten

innenriks

– Endeleg set vi ned foten for dei høgreradikale som har hersa med folk i Noreg i mange år utan motstand. No får dei endeleg motstand, og det var på høg tid, seier Moxnes til NTB.

Moxnes seier vidare han ikkje er imponert over Listhaugs nemning av norsk politikk som "ein barnehage".

– Det er interessant at når dei høgreradikale endeleg møter motstand, taklar dei det ikkje som vaksne menneske. Dei må tole at folk er ueinige og at vi seier tydeleg ifrå, seier Moxnes.

Raudt-leiaren, som var initiativtakar til mistillitsforslaget mot Listhaug, legg til at han lovar at Listhaug og hennar allierte frå no av vil møte langt større motstand enn tidlegare.

