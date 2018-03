Norsk Hydro har rast i verdi sidan nyttår

innenriks

Problema har stått i kø for selskapet med uvêr, utslepp frå gigantanlegget Alunorte i Brasil og ei svak utvikling i aluminiumsprisane.

Ikkje minst merker oljefondet no konsekvensen, skriv Dagens Næringsliv. Fondet er den nest største eigaren etter Statens direkte eigarskap og har åleine hatt eit verditap i sine aksjar på rundt 2 milliardar kroner. Fondet har det seinaste året også selt seg kraftig ned i selskapet.

Fleire aksjeanalytikarar trur at Norsk Hydro vil ha langvarige problem og meiner at situasjonen er uoversiktleg.

– At aksjekursen har falle 2 prosent til på måndag, er nok ein reaksjon på at selskapet har innrømma fleire utslepp og at problema ser ut til å bli meir langvarige, seier aksjeanalytikar Kenneth Sivertsen i Pareto Securities. Han peikar også på at aluminiumsprisane har falle mykje sidan midten av januar.

Truls Kolsrud Engene i SEB skildrar situasjonen ved Alunorte som uoversiktleg og tør ikkje fastslå om det vil ha langsiktige negative konsekvensar for Hydro.

