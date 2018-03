Oslo kommune vil lage energigigant

innenriks

Tysdag blei det kjent at stortingsfleirtalet seier ja til den tredje energipakken frå EU og energibyrået Acer. Samtidig melder Oslo kommune at dei har planar om lage ein ny energigigant i Noreg. Kommunen vil samle eigarskapen til det største nettselskapet i Noreg, Hafslund AS, og det nest største produksjonsselskapet i Noreg, E-CO Energi Holding AS, i eitt selskap.

Kommunen opplyser at samanslåinga blir gjort for å møte sentrale utviklingstrekk som blant anna klimapolitikk, fallande teknologikostnader, digitalisering og nye forretningsmodellar. I tillegg blir endra rammevilkår og den nye regionsreforma trekt fram som utløysande årsaker.

– Energibransjen er i rask og fundamental endring. Vi har eit ansvar for å organisere eigarskapen slik at selskapa kan møte desse endringane best mogleg og auke verdiskapinga, seier byråd for næring og eigarskap, Kjetil Lund (Ap), i ei pressemelding frå Oslo kommune tysdag.

Samlinga av eigarskapen føreset godkjenning i Oslo bystyre. Kommunen opplyser at om planane blir godkjent, vil samlinga bli gjennomført i 2. kvartal 2018. Konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter, er tiltenkt jobben som konsernsjef i det nye selskapet.

