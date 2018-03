innenriks

Støre har ikkje hatt politivakt sidan valet, skriv VG. På Stortinget tysdag fastslo Ap-leiaren likevel at han føler at sikkerheita hans er varetatt.

Erna Solberg meiner det er trist at politikarar blir utsette for drapstruslar, men erkjenner at det er ein del av kvardagen til politikarar.

– Det er veldig trist. Dessverre har det med ujamne mellomrom vore drapstruslar i oppheta politiske debattar mot det politiske leiarskapet, seier Solberg til NTB.

