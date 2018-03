Sveitsisk regissør og komponist tildelt Den internasjonale Ibsenprisen

innenriks

Prisen på 2,5 millionar kroner blir delt ut av den norske stat, og blir rekna som den største teaterprisen i verda.

Marthaler (66) er kjent for sitt unike scenespråk i kryssinga mellom musikkteater og eit stilisert, fysisk teater, skriv juryen i ei pressemelding.

– Christoph Marthaler har i over 30 år vore ein av dei viktigaste og mest påverknadsrike teaterregissørane i verda. Han har skapt seg sitt eige sceniske språk, som har opna for ny innsikt i menneskelege relasjonar og begeistra eit stort internasjonalt publikum, uttalar juryleiar Per Boye Hansen.

Jon Fosse fekk prisen i 2010. Han seier at Marthaler skil seg ut og står for rein teatermagi.

– Det er ein musikalsk presisjon som er bortanfor all forstand, og som eg ikkje finn noko anna uttrykk for enn genial, seier Fosse i pressemeldinga.

Gjestespel til hausten

Prisen blir delt ut annakvart år under Den internasjonale Ibsenfestivalen som blir arrangert på Nationaltheatret i september. Det vil også bli vist eit gjestespel av Marthaler og bli halde eit symposium til ære for vinnaren under festivalen.

Sveitsaren gjesta i 2011 Festspillene i Bergen med stykket "+-0" som har global oppvarming som tema, med Grønland som «åstad».

Dagbladets meldar omtalte stykket som krevjande og utan klar handling, mens Bergensavisen kalla stykket «pretensiøst og uferdig avantgarde-teater som får deg til å gi blanke i heile klimaendringa». Aftenposten anbefalte på si side folk utanbys frå om å ta toget til Bergen for å få med seg stykket.

Lang karriere

Marthaler studerte musikk i Zürich og pantomimeteater i Paris før han arbeidde ved ulike sveitsiske teater i 1970- og 1980-åra. I 1989 vart han knytt til teateret i Basel, der han sette opp sine første produksjonar, skriv det tyske Goethe-instituttet. Han vart knytt til Deutsches Schauspielhaus i Hamburg i 1993, og har også vore teatersjef ved Schauspielhaus i Zürich frå 2000–2004.

Han har fått mange prisar for sine musikalske teaterstykke og deltatt på teaterfestivalen i Berlin 14 gonger.

Stykka hans blir beskrivne som ei blanding av alvor og bisarr humor, og kjenneteikna av vakre scenebilde i kombinasjon av song, musikkfragment, dans, gestikulering og gjentaking.

(©NPK)