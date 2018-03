Sylvi Listhaug (Frp) går av som justisminister

innenriks

– Eg er glad for at Siv og heile partiet var villige til å legge regjeringsdeltakinga til side for å støtte meg som justisminister. Men eg kan ikkje tillate at min avgang opnar for at Frp misser makt og gjennomslag, skriv Listhaug i eit innlegg som også blir posta på Facebook-sidene hennar.

Ho poengterer at ho går av frivillig.

– Det har vore heilt opp til meg sjølv om eg skulle stå heile vegen ut, eller om eg skulle trekkje meg, skriv Listhaug.

– Surrealistisk

Den kontroversielle Frp-politikaren beskriv den siste veka som «heilt surrealistisk» og ei «heksejakt».

– Eit facebookinnlegg, som i absolutt ikkje hadde noko med 22. juli å gjere, og som eg har beklaga at vart lagt ut, har omgjort norsk politikk til ein barnehage. Då meiner eg det er mitt ansvar å opptre som vaksen, skriv ho.

– Eg har opplevd dette som ei rein heksejakt, der hensikta til Jonas Gahr Støre tydelegvis har vore å kneble ytringsfridomen på eit tema som er noko av det viktigaste vi må diskutere for Noregs framtid, fortset ho.

Vil ikkje halde tett

Listhaug seier heilt vanlege menneske den siste veka er blitt stempla og hengde ut på det grovaste, berre fordi dei støtta henne og Frp. Samtidig slår ho fast at ho absolutt ikkje vil teie stille frå sin nye posisjon som stortingsrepresentant.

– Når eg no går av, lovar eg å ikkje gå stille i dørene på Stortinget. No kjem eg til å konsentrere meg hundre prosent om å fronte Frps politikk saman med mine gode stortingskollegaer, seier Listhaug.

