UDI legg ned to nye asylmottak

Dei to avtalane UDI har sagt opp i mars gjeld Kongsvinger mottak, som blir drive av Norsk Folkehjelp med 150 plassar, og Lyng mottak i Lyngdal for einslege mindreårige (den eine av to avdelingar) som blir drive av Tokla med 40 plassar.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39–000 mottaks- og akuttplassar. Når denne runden med nedleggingar er gjennomført, har UDI cirka 5.100 plassar tilgjengeleg. I tillegg kjem mottakssenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassane i mottaka på landsbasis skal vere i bruk, og den gjeldande prognosen for 2018 er at det vil komme mellom 2.000 og 5.000 asylsøkjarar til Noreg.

Nesten éin av tre bebuarar på asylmottak i Norge i dag har fått endeleg avslag og har utreiseplikt, viser UDIs oversikt. Denne delen har auka jamt og trutt det siste året, i takt med at det har blitt færre bebuarar på mottaka.

