Uklart kva for ein post Listhaug får på Stortinget

innenriks

– Eg trur Sylvi Listhaug kjem styrkt ut av dette. Ho vil få ein framståande plass i stortingsgruppa vår, seier parlamentarisk leiar i Framstegspartiet Hans Andreas Limi.

Morten Wold, som leiar valkomiteen i stortingsgruppa, opplyser at det ennå ikkje er klart kva for ein komité ho skal til.

– Det er uklart om det blir ein avklaring før påske, seier han til NTB.

Ikkje parlamentarisk leiar

Fleire kjelder seier til VG at Listhaug ikkje er aktuell som parlamentarisk leiar. Ho manglar parlamentarisk erfaring, og dessutan får Limi ros for korleis han handterer rolla.

– Men like viktig er det at ho ikkje har nok støtte i stortingsgruppa. Svært mange meiner at ho ikkje er ein lagspelar. Ho er lite til stades, og gjer ingenting for å få relasjonar til andre representantar, seier ein stortingsrepresentant til VG.

Oslo-representanten Christian Tybring-Gjedde ser på si side fram til at Listhaug tar med seg erfaringa frå regjering inn i stortingsgruppa.

– Vi treng fleire som snakkar rett til kjerneveljarane i partiet og som forstår kva desse er opptatte av. Med andre ord: Vi trenger fleire som er tydeleg på utfordringane Noreg står overfor og som set ord på frustrasjonen over utviklinga folk flest føler, seier han til NTB.

Sat som vara

Listhaug kan etter det NTB forstår ikkje gå frå stillinga som justisminister til same fagkomité, men kommunal- og forvaltningskomiteen, som behandlar spørsmål om innvandring og integrering, er ikkje utenkjeleg

Listhaug blei valt inn som representant frå Møre og Romsdal i fjor, men Knut Flølo har vore vara mens ho har sete i regjering. Han må no vike plassen for den avgåtte justisministeren. Tidlegare har Listhaug sete 266 dagar på Stortinget som vararepresentant.

(©NPK)