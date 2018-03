VG: Listhaug blir ikkje parlamentarisk leiar i Frp

innenriks

Ein stortingsrepresentant i partiet rosar noverande parlamentarisk leiar i Frp, Hans Andreas Limi, og seier til VG at Listhaug manglar parlamentarisk erfaring og er derfor ikkje aktuell til stillinga. Kjelda kjem også med kritikk av Listhaug.

– Men like viktig er det at ho ikkje har nok støtte i stortingsgruppa. Svært mange meiner at ho ikkje er ein lagspelar. Ho er lite til stades, og gjer ingenting for å få relasjonar til andre representantar, seier stortingsrepresentanten, og utdjupar:

– Ingen opplever at dei har fått noka hjelp av Sylvi, eller at ho prøver å byggje andre opp. Ho er mest opptatt av seg sjølv og sine eigne interesser.

Den parlamentariske leiaren for eit parti er leiar for representantane i stortingsgruppa. Ein annan stortingsrepresentant understrekar til liks med kollegaen at dei er fornøgde med Limi.

– Listhaug vil ikkje vere aktuell som parlamentarisk leiar. Ho har aldri sete på Stortinget før. Dessutan har vi ein utmerkt leiar i Limi, seier stortingsrepresentanten.

Ein annan folkevald seier:

– Ho har jo akkurat gått av som statsråd, etter ikkje å ha spelt korta sine spesielt godt. Då er det rart dersom ho skulle bli parlamentarisk leiar i vår stortingsgruppe. Det trur eg ikkje kjem til å skje.

