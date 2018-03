Willoch: – Solberg har komme styrkt ut av Listhaug-krisa

innenriks

Tidlegare Høgre-statsminister Kåre Willoch meiner Erna Solberg har hausta mykje urimeleg kritikk for behandlinga si av Listhaug-krisa.

– Eg synest ein del av kritikken har bygd på ei vrangførestilling om stillinga og oppgåva til statsministeren. Ho skal bevare samhaldet, samarbeidsviljen og lojaliteten i kollegiet. Og det har gått veldig bra, som vanleg, seier Willoch til Dagsavisen tysdag og hevdar Solberg har komme styrkt ut av saka.

Willoch trekker fram at Solberg ikkje har latt seg synleg forarge, men snarare uttalt seg sakleg og korrekt.

– Det viser at påstanden om at ho var svak var feil. Eg vil heller sei at ho var beherska og roleg, seier han.

Kva angår avgangen til Listhaug meiner Høgre-nestoren at det var eit klokt val under omstenda. Han skjønar at mange reagerer på språkbruken, men synest reaksjonen var ute av proporsjonar.

– Kvifor kunne ikkje opposisjonen godta den unnskyldninga? Dei hadde jo sagt at om det kom ein unnskyldning, så ville dei godta den. Nei, eg trur alle – også opposisjonen – skal vere nøgde med at saka enda som den gjorde, seier Willoch.

