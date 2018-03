17 har søkt stillinga som stortingsdirektør

innenriks

Tre kvinner og 14 menn har søkt stillinga som stortingsdirektør. Stillinga var allereie utlyst då Børresen trekte seg 15. februar, ettersom åremålet hennar uansett gjekk ut 30. april, men fristen vart forlengd då den nye situasjonen oppstod.

Marianne Andreassen (56), som er direktør for Statens lånekasse og tidlegare statssekretær for Arbeidarpartiet, er ein av dei som har søkt stillinga.

Tidlegare direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Geir Barvik (59) er også på søkjarlista.

Det same er Stig Hauge Bendiksen (48), som i dag er administrasjonsdirektør i Konkurransetilsynet, Fredrikke Næss (47), direktør for Grand Hotel i Oslo, og Gunnar Selvik (54) som i dag jobbar som administrativ leiar for Efta-domstolen i Luxembourg.

(©NPK)