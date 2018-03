Aldri før har så mange klaga til Sivilombodsmannen

innenriks

I alt tok sivilombodsmann Aage Thor Falkanger imot 3.604 klager og meldingar. Dette er ein auke på 16 prosent, frå 3.111 klager i 2016.

Auken i talet på klager held fram inn i 2018, opplyser sivilombodsmannen.

Det vi klagar aller mest på, er saksbehandlingstid og manglande svar. I 2017 avslutta Sivilombodsmannen 850 saker der dette var årsaka.

Ei overvekt av klagene, heile 73 prosent, rettar seg mot statleg forvaltning. Dei fleste klager på statlege forvaltingsorgan rettar seg mot fylkesmennene og Nav. Fylkesmennene har fått 646 klager, mens Nav blei klaga inn 560 gonger. Kommunal forvaltning har fått 726 klager.

Mange saker blir avvist

Meir enn halvparten av klagene i 2017 blei likevel avviste, og denne delen har halde seg relativt stabil (opp 7 prosentpoeng frå 2016).

Halvparten av avvisingane kjem av at sakene framleis var til behandling i forvaltninga. Andre vanlege grunner til avvising er at saka er ueigna, har utilstrekkeleg klagegrunn, eller at saka er forelda.

Det er dessutan få av sakene som ender med kritikk av den eller dei det blir klaga mot. Berre 9 prosent, eller 136, av dei realitetsbehandla sakene blei avslutta med kritikk eller med oppmoding til forvaltninga om å sjå på saka på nytt.

Heile 65 prosent av sakene blei derimot avslutta utan kritikk. I 26 prosent av tilfella har saka løyst seg mens den har vore til behandling hos ombodsmannen.

Ikkje meir misnøye

Men auken i talet på klager treng ikkje bety at vi er meir misnøgde enn tidlegare. Falkanger trur det rekordhøge klagetalet kjem av at dei i 2017 prioriterte å auke kunnskapen om ombodsmannsinstitusjonen etter pålegg frå Stortinget.

Blant anna har dei etablert nye nettsider med forbetra teneste for innsending av klager, meiner Falkanger.

(©NPK)