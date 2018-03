Giske meiner Ap bør snu om Acer

innenriks

– Etter mitt syn er energipolitikken eit område kor vi har viktige nasjonale interesser å vareta, og kor ein energiunion i EU kan passe dårleg for oss. Derfor stemte eg mot å gå inn i dette, og for at vi ventar på og ser korleis energiunionen blir, skriv Giske i ein tekstmelding til Trønder-Avisa.

Det var då stortingsgruppa til Arbeidarpartiet i skuggen av avgangen til Listhaug tysdag morgon diskuterte Acer-saka på nytt, at Giske tok side med fagrørsla, fleire fylkeslag og ei lang rekke Ap-ordførarar.

Overfor Trønder-Avisa uttaler Giske at han er motstandar av tilslutning til Acer og den tredje energimarknadspakken. Den tidlegare nestleiaren og EU-motstandaren er ikkje roa av forsikringane som har komme fram.

– Fleirtalet har stilt mange føresetnader, som er viktige og som eg støttar, men eg er uroleg for korleis dette blir i framtida. Full norsk styring over kraftpolitikken er blant anna svært viktig for ein god industripolitikk, oppgir Giske overfor avisa.

Landsstyret i Ap sa i førre veke ja utan atterhald til den tredje energimarknadspakken til EU og energibyrået Acer. Tysdag blei forsøka på å få utsett saka avvist av fleirtalet i stortingsgruppa og alt tyder på at Ap vil stemme med regjeringspartia og MDG når saka skal avgjerast i Stortinget torsdag.

