Kringkastingsrådet har fått 518 klager på manglande Acer-dekning

innenriks

– Vi hadde ei markering i går, og det var ikkje noko å finne på NRK etterpå. Det var heller ikkje noko i VG, Dagbladet eller Aftenposten. Det vart sjølvsagt overskygga av Listhaug-saka, men dei burde finne noko plass til denne viktige saka, seier Joachim Jarlev til Nationen.

Jarlev, som er medlem av Stopp Acer, viser til ein demonstrasjon utanfor Stortinget måndag der det vart protestert mot norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

Jarlev seier til avisa at han på lik linje med over 500 andre kjem til å sende inn klage til Kringkastingsrådet. Han meiner NRK som allmennkringkastar har eit ansvar for å dekke saka i større grad.

Nyheitsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK seier til Nationen at NRK har dekt Acer-saka og vil fortsette å gjere dette.

– Eg har forstått at det er komme inn klager, dei skal vi sjå på. Det tyder på stort engasjement. Dei siste dagane har sakene om Sylvi Listhaug dominert mediebildet, og det blir reagert på nivået vi har hatt på Acer-dekninga i same periode, seier Beverfjord.

(©NPK)