innenriks

Partiet meinte derimot at metodane til selskapet var over grensa og takka nei til samarbeid.

– Cambridge Analytica presenterte seg for oss i januar 2017. Vi ville ikkje samarbeide med dei fordi vi syntest at dei gjekk over grensa med omsyn til personvern, skriv Thor-Arne Englund, pressekontakt i stortingsgruppa til Høgre i ein tekstmelding til NRK.

(©NPK)