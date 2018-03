Nei til EU vil ta Acer-saka til retten

innenriks

– Dei same kreftene som starta kampanjen mot Acer, vil no vurdere å gå til sak dersom Stortinget ikkje brukar paragraf 115. Vi har vore i kontakt med tunge, juridiske fagmiljø på feltet, som vil bli viktige premissleverandørar, seier fagleg leiar i Nei til EU Boye Ullmann til Klassekampen.

Ifølgje avisa slår grunnlova fast at det må tre firedelars fleirtal til for å overføre makt til andre land eller institusjonar der Noreg ikkje er med.

Nei til EU viser til at Acer-saka blir behandla på ordinært vis, ettersom Justisdepartementets lovavdeling meiner at Acers makt over Noreg berre er bagatellmessig.

Dei vil derfor samle inn pengar for å gå til sak mot Stortinget og få Høgsterett til å fastslå at saka skal behandlast som suverenitetsavståing.

