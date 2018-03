Nordland og Austlandet får truleg best vêr i palmehelga

innenriks

Det er den korte oppsummeringa frå Meteorologisk institutt for utsiktene for ein av dei store utfartshelgene i år.

– Nordlege delar av Nordland kan få ein kald og klar påskestart. Austafjells blir det etter kvart ganske bra vêr, men det er uvisse rundt eit lågtrykk i vest. Det blir uansett lettare vêr utover i palmehelga på Austlandet, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB onsdag.

Det har vore ein usedvanleg snørik vinter mange stadar i landet. Trass i at dagtemperaturane er på veg opp og sola står høgare i og med at vårjamdøgnet er passert, er det ingen fare med at skiføret forsvinn med det første.

Lågtrykk frå vest

Det er først og fremst eit lågtrykk frå vest som skapar uvisse om korleis vêret blir i palmehelga.

– Mest sannsynleg vil lågtrykket ha ei slik bane at vêret austafjells blir minimalt berørt. Om det kjem nedbør, blir det som lett regn og sludd, seier Løvdahl.

Temperaturane held seg lågare enn normalt for årstida, men kjem sannsynlegvis over 4 grader på dagtid. Det vil truleg vere litt meir skyete i starten av helga enn mot slutten.

Lågtrykket frå vest vil i større grad prege vêret på Vestlandet.

– Det gir ganske mykje vind, liten storm omkring Stad. Også i fjellet kan det nærme seg liten storm om ein er uheldig, fortel Løvdahl.

Det vil neppe bli store nedbørsmengder i vest, men nedbøren vil eventuelt komme som snø i fjellet og for det meste som regn på kysten. Nord for Stad og Dovre er det derimot venta lite nedbør.

Sol i Troms

For Trøndelag og Nordland ser meteorologane for seg ein skyete vêrtype, men antydar at sola kan titte fram innimellom.

– Det blir fine temperaturar, rundt 5 grader, men frålandsvinden kan ta litt, seier Løvdahl.

Frålandsvinden er venta å gi lite nedbør.

For Nordland er derimot prognosen usikker – der kan det også komme nedbør av betydning om vinden ikkje held seg på søraust. Den nordlege delen av Nordland og resten av Nord-Norge er inne i ein periode med kald luft og pålandsvind.

– Det blir sannsynlegvis lange periodar med sol frå omtrent Troms og ned til Lofoten og Vesterålen. Snøbyene er der, men kanskje kjem dei fleste i Vest-Finnmark og ikkje i Troms, seier Løvdahl.

Vêret vil derimot bli meir skiftande og avhengig av vindretning i ytre strøk.

Meteorologen ser for seg temperaturar på minus 5 til minus 10 grader i Troms, men kor lågt temperaturane vil søkke avheng av skydekket.

