Norsk kvinne tatt med nesten 4 kilo heroin i Uganda

innenriks

Kvinna vart arrestert i utreisekontrollen, ifølgje ugandiske medium. I bagasjen hennar vart det funne 3,7 kilo heroin pakka i plastposar, ifølgje lokalt politi.

Den norske kvinna skulle på eit fly til Brussel då narkotikaen vart oppdaga.

Ho er no sikta for narkotikalovbrot. Lokale medium skriv at det har vore ein auke i talet på utlendingar som blir arresterte for narkotikabrotsverk på hovudflyplassen i Uganda.

Noregs ambassade i Uganda bekreftar overfor VG at den er informert om saka, og at kvinna vil bli tilbode konsulær bistand.

(©NPK)