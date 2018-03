Solvik-Olsen vurderer auka avgift på å «fly forbi» 

innenriks

Frå 13. august skal Widerøe kutte 44 av dei om lag 400 rutene selskapet flyg i Noreg kvar veke. Selskapet forklarer dette med at staten har tatt ut fleire ruter frå anbodssystemet, og at avgiftstrykket har auka i luftfarten over tid, skriv E24 tysdag.

På bakgrunn av desse kutta varslar Solvik-Olsen at han vil sjå på avgiftssystemet og moglegheita for å flytte avgiftstrykket frå flyplassane og opp til bruken av luftrommet.

– Det vil medføre at fly som ikkje landar i Noreg må ta litt meir av avgiftskaka, mens fly med hyppige landingar kan komme betre ut, seier ministeren til avisa og forklarar at dette gjerne handlar om gamle internasjonale avtaler som snart skal reviderast.

Solvik-Olsen påpeikar likevel at det kvart år blir brukt rundt éin milliard kroner på å dekke underskota på flyplassane i distrikta – eit underskot som blir dekt med overskotet frå dei store flyplassane. I tillegg kjøper ein flyruter i anbodssystemet for betydelege summar. I 2018 brukte staten 729,1 millionar på å kjøpe flyruter, skriv E24.

