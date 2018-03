Støres harde linje i Acer-saka vekkjer uro i Ap

innenriks

– Det har ikkje stått på åtvaringar, men han har valt å køyre på, seier ei sentral kjelde i partiet til NTB.

Da stortingsgruppa i Ap i skuggen av avgangen til Listhaug tysdag morgon skulle ta endeleg stilling til spørsmålet, blei det klart for alle kor splitta partiet er.

Kravet om utsettinga blei avvist, men med svært knapp margin. Stemmetalet var 26–22 eller 25-21, alt etter kven du spør. Ein av dei som stemte imot var tidlegare nestleiar Trond Giske.

– Etter mitt syn er energipolitikken eit område kor vi har viktige nasjonale interesser å vareta, og kor ein energiunion i EU kan passe dårleg for oss. Derfor stemte eg mot å gå inn i dette, og for at vi ventar på og ser korleis energiunionen blir, skriv han i ei tekstmelding til Trønder-Avisa.

Saka er avgjort

Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-veteran Martin Kolberg har til liks med LO, fleire fylkeslag og meir enn 100 ordførarar gått inn for å utsette saka.

– Det er ein kjent sak at eg har meint at vi skulle vente, men eg respekterer avgjerda til gruppa fullt ut og har ingen kommentarar utover dette, seier han til NTB.

Både Kolberg og Giske understrekar at saka no er endeleg avgjort etter møtet i stortingsgruppa i Ap tysdag. Raudt, SV og Sp håpar i det lengste at Ap vil snu når saka kjem til behandling i Stortinget torsdag, men det er det altså ingen sjanse for.

– Eg reknar saka som ferdigbehandla i partiet, seier Giske til NTB.

Bekymring

I Ap er det mange som no meiner Støre spelar ballen rett i beina på SV og ikkje minst Senterpartiet, som allereie har knabba ei mengd av dei tidlegare distriktsveljarane til Ap. Ein av dei er Berit Tønnesen i Møre og Romsdal Ap, som også sit i landsstyret i partiet.

– Det blir gjort ting sentralt i partiet som ikkje stemmer med det fylka ønskjer. Vi har fremja eit forslag om utsetting, og burde ha gripe den sjansen, nettopp for å unngå å komme på tvers av eigen organisasjon og på tvers av det ei samla arbeidarrørsle ropar høgt etter, seier ho til Nationen.

At Ap-leiaren tar ei anna haldning enn dei to største forbunda i LO og trassar eit vedtak frå det mektige LO-sekretariatet er uvanleg. At det i tillegg skjer i ei sak som er knytt til kraft- og energipolitikk og Norges forhold til EU er inkje mindre enn oppsiktsvekkjande, meiner fleire kjelder. Dei trekker også fram at autoriteten til Støre som partileiar frå før nettopp er svekt i dei same miljøa som han no opponerer mot, altså i fagrørsla og i distrikta.

Åtte krav

Ap-leiar Jonas Gahr Støre var onsdag på reise til Mo i Rana og ikkje tilgjengeleg for NTB. Men då han blei konfrontert med den interne motstanden mot Acer i førre veke viste han til dei åtte «ufråvikelege» krava som landsstyret i partiet sette som føresetnad for sitt ja til den tredje energimarknadspakken til EU og energibyrået Acer.

– Vi skal ha kontroll over våre ressursar, over kraftkablane og korleis vi kan utvikle norsk grøn industri, sa Støre.

Men i spørjetimen på Stortinget onsdag blei det fleire gonger reist spørsmål ved om ikkje avtalen Ap har med regjeringspartia og MDG bryt med desse krava. Særleg er usikkerheita stor knytt til den planlagte kabelen North Connect mellom Noreg og Skottland.

– Det Ap no har gjort, er å sette eit godkjentstempel på North Connect, konstaterte Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum overfor NTB tidlegare onsdag.

Frå Ap kjem det derimot forsikringar om at kabelen ikkje vil bli bygd før erfaringane med dei to tidlegare overføringskablane er gjennomgått, at den skal vere samfunnsøkonomisk lønnsam og at den dessutan skal driftast og eigast av Statnett – om den nokosinne blir bygd.

