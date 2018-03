Studie: – Kvinnelege soldatar toler ekstrem belastning minst like godt som menn

innenriks

Studien er rett nok berre utført med 23 mannlege og 12 kvinnelege soldatar, men er til gjengjeld utført under ei tøff opptaksveke til Jeger- og fallskjermjegertroppen i spesialkommandoen til Forsvaret, melder NRK.

Dei førebelse resultata viser at kvinnene takla både øvinga og restitusjonsfasen betre. Menn mista meir vekt enn kvinner og brukte lenger tid på å få tilbake eksplosiv styrke i beina

Mens menn i gjennomsnitt mista 2,7 kilo muskelmasse på ei veke, mista kvinnene berre feitt, viser dei førebelse resultata i studien utført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Kvinner har betre feittforbrenning under aktivitet. Det kan vere ein fordel under langvarige øvingar eller operasjonar. Kvinner har meir feitt på kroppen. Dei begynner ikkje å forbrenne musklar, seier FFI-forskar Hilde Teien. Ho meiner dette er gode nyheiter for dei som ønskjer fleire kvinner i Forsvaret.

Oberstløytnant Harald Høiback, som tidlegare har sagt at kvinner i Forsvaret svekkjer stridsevna, er ikkje imponert over resultata, og kallar dei for «moderat interessante» for ein operativ sjef.

Han peiker på at dei kvinnelege soldatane ikkje gjekk gjennom dei same opptaksprøvene som dei mannlege og at ingen kvinner hittil har klart opptaksprøvene til fallskjermjegertroppen.

– Om kvinner blei utsette for dei same prøvingane så hadde dei ikkje klart dei tøffaste krava, meiner Høiback.

(©NPK)