Stygge angrep mot Knut Arild Hareide på sosiale medium

Ifølgje Bergens Tidende blir Hareide kalla for både judas og quisling, og nokre av meldingane er såpass stygge at kjelder bekreftar overfor avisa at Politiets tryggingsteneste (PST) er kontakta.

Sjølv ønsker ikkje Hareide å kommentere konkrete truslar, men seier til avisa at han har merka at debatten på sosiale medium den siste tida har hardna til.

– Det gjer sjølvsagt inntrykk når eg får meldingar som er så utrulege at du ikkje forstår at nokon kan få seg til å skrive det. Samtidig har eg valt å beskytte meg sjølv mot mykje av det, ved at rådgjevarar rundt meg prøver å slette dei kommentarane som går over streken, seier Hareide.

«Løp ut i treet og legg løkka rundt femini-halsen din», «Quislingene har seiret, inkludert deg skinnhellige antikristne quisling» og «Du er fra nu av Norges mest forhatte quisling sammen med Allah-Satan \gahr Støre» er berre noko av meldingane Hareide har fått.

Både Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp) har fått politivakt etter drapstruslar.

